Создание логотипа

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Закрыт32 заявки238 просмотров

Требуется нарисовать логотип для компании продающей запчасти для лифтов. 

Цветовое направление ближе к синему цвету. 

Предлагайте цену за работу, отбор будет по портфолио. 

Спасибо.

8 лет назад
upgrain
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров