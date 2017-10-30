Логотип

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Завершен10 заявок193 просмотра

Виктор, добрый день! Мне нужен логотип для интернет-магазина гамаков. К письму прикрепляю бриф, который я скачала у Вас на сайте.  Спасибо!

8 лет назад
GolubevaNA
Наталья 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 минут назад
8 лет назад
$40
7 дней
Отличный исполнитель! Заказ выполнен в срок с учетом моих пожеланий, великолепная работа. Логотип получился именно такой, как я и хотела! Исполнитель очень приятный в общении! Очень рекомендую!
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Натальей. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 минут назад
8 лет назад
#1
Логотипы и Знаки