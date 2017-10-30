Персональный проект по разработке логотипа для Тамары Радке
Логотип
Виктор, добрый день! Мне нужен логотип для интернет-магазина гамаков. К письму прикрепляю бриф, который я скачала у Вас на сайте. Спасибо!
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