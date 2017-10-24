Переделать логотип

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Завершен10 заявок198 просмотров

Здравствуйте.  Нужно наподобие сделать только только должно быть написано: Модная-детвора

8 лет назад
n7000v
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Исполнитель взялся за работу без первоначальной оплаты. Скинул экскизы. Понравились. Рекомендую +1.
Отличный заказчик было очень приятно вместе по работать +++++++

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад