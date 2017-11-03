Разработка логотипа

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Завершен23 заявки242 просмотра

Светлана, добрый день!

Мне нужно разработать логотип для интернет-магазина деревянных украшений и аксессуаров. Название : Oh-Wood, домен oh-wood.ru. Я бы хотела логотип как стилизованный срез дерева (как примерно на картинке). Плюс может вписать этот срез в название в букву "о", или сделать в срезе дерева намёк на бусы или кольцо например.

Возьметесь за задание? Подскажите стоимость, пожалуйста.

Спасибо!!

8 лет назад
Chereshny
42 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
8 лет назад
$90
3 дня
Очень понравилась работа Светланы! Светлана сделала 4 варианта на выбор, понравились все 🙈 Даже выбрать было сложно. Понравился также и тз, в котором можно заполнить все пожелания. Со сроками и коммуникациями все было отлично! Вобщем, рекомендую! Очень рада была работать!
Екатерина, благодарю Вас за интересный проект и приятное сотрудничество! Вы замечательный заказчик! Успеха в Вашем в бизнесе!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
8 лет назад