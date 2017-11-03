Разработка логотипа

Светлана, добрый день!

Мне нужно разработать логотип для интернет-магазина деревянных украшений и аксессуаров. Название : Oh-Wood, домен oh-wood.ru. Я бы хотела логотип как стилизованный срез дерева (как примерно на картинке). Плюс может вписать этот срез в название в букву "о", или сделать в срезе дерева намёк на бусы или кольцо например.

Возьметесь за задание? Подскажите стоимость, пожалуйста.

Спасибо!!