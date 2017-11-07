Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты. 1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого ...
Логотип для компании
Здравствуйте. Нужен логотип с нуля (2 варианта: основной для шапки и растянутый для подвала) для компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для торговли на фондовом рынке. В приложении картинки из интернета с возможными вариантами оформления, которые нравятся. В файле PDF варианты компоновки и название компании. Было бы здорово попробовать обыграть варианты 12 и 2. Исхожу из того, что поставка будет включать кривые и прозрачный png. По времени - не горит. Влад
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Идеи по написанию названия на выбранной картинке. Название brand_outlet_kzЛоготипы и Знаки27 заявокЗакрыт7 лет назад
Виктор, добрый день! Мне нужен логотип для интернет-магазина гамаков. К письму прикрепляю бриф, который я скачала у Вас на сайте. Спасибо!Завершен8 лет назад
Требуется логотип для компании продающей крептофермы.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно наподобие сделать только только должно быть написано: Модная-детвораЗавершен8 лет назад
Светлана, добрый день! Мне нужно разработать логотип для интернет-магазина деревянных украшений и аксессуаров. Название : Oh-Wood, домен oh-wood.ru. Я бы хотела логотип как стилизованный срез дерева (как примерно на картинке). Плюс может ...Завершен7 лет назад
- $18
Добрый вечер Есть логотип - он уже старовато выглядит - хотелось бы осовременитиь + добавить объема + красивые блики Тематика фирмы - металлочерепица - профлист - сайдинг Цвета - корпоративные ...Завершен7 лет назад
добрый вечер. нужно сделать логотип для аграрной IT фирмы.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт7 лет назад
Персональный проект по разработке логотипа для Тамары РадкеЗавершен7 лет назад
Требуется нарисовать логотип для компании продающей запчасти для лифтов. Цветовое направление ближе к синему цвету. Предлагайте цену за работу, отбор будет по портфолио. Спасибо.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт7 лет назад