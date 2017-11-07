Логотип для компании

Здравствуйте. Нужен логотип с нуля (2 варианта: основной для шапки и растянутый для подвала) для компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для торговли на фондовом рынке. В приложении картинки из интернета с возможными вариантами оформления, которые нравятся. В файле PDF варианты компоновки и название компании. Было бы здорово попробовать обыграть варианты 12 и 2. Исхожу из того, что поставка будет включать кривые и прозрачный png. По времени - не горит. Влад