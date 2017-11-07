Логотип для компании

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Завершен14 заявок213 просмотров

Здравствуйте. Нужен логотип с нуля (2 варианта: основной для шапки и растянутый для подвала) для компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для торговли на фондовом рынке. В приложении картинки из интернета с возможными вариантами оформления, которые нравятся. В файле PDF варианты компоновки и название компании. Было бы здорово попробовать обыграть варианты 12 и 2. Исхожу из того, что поставка будет включать кривые и прозрачный png. По времени - не горит. Влад

8 лет назад
vladiscash
Влад 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$100
5 дней
Работает профессионально. Мне очень понравилось. В следующий раз обращусь снова.
Сотрудничество с Владом доставило удовольствие. Четко изложил свои пожелания, всегда был на связи, достойная и своевременная оплата труда.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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