Логотип для частной охранной организации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок1199 просмотров
#1$100

Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты.

1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого не скроешься(без самой птицы)

2. Логотип с использованием буквы,можно "F"(английскую).

3. Также возможны Ваши визуальные ассоциации со словом ФАКТ, в контексте безопасности ( охраны).

Логотип в минималистичном стиле,без излишеств.

Спасибо...

8 лет назад
sasha4039
49 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

inspiredgirl22
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
#1
Анастасия прекрасно справилась с заданием, оперативно реагировала на сообщения. Творчески и профессионально подошла к работе, приятна в общении. Было много конкурентов, но отдали предпочтение Анастасии, она попала как говорят -в точку. Спасибо ей за работу.
Спасибо за победу в этом конкурсе, с вами было приятно работать, будем сотрудничать дальше. Вы понятно выражали свои задумки, а я просто их воплощала.Оплата поступила в срок, работа прошла спокойно, не было недопонимания. Рекомендую этого заказчика.

Заявки фрилансеров

inspiredgirl22
Анастасия 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
#1