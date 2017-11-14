Виктор, добрый день! Мне нужен логотип для интернет-магазина гамаков. К письму прикрепляю бриф, который я скачала у Вас на сайте. Спасибо!
Логотип для частной охранной организации
Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты.
1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого не скроешься(без самой птицы)
2. Логотип с использованием буквы,можно "F"(английскую).
3. Также возможны Ваши визуальные ассоциации со словом ФАКТ, в контексте безопасности ( охраны).
Логотип в минималистичном стиле,без излишеств.
Спасибо...
Победитель конкурса
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