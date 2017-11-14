Логотип для частной охранной организации

# 1 — $ 100

Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты.

1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого не скроешься(без самой птицы)

2. Логотип с использованием буквы,можно "F"(английскую).

3. Также возможны Ваши визуальные ассоциации со словом ФАКТ, в контексте безопасности ( охраны).

Логотип в минималистичном стиле,без излишеств.

Спасибо...