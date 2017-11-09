Создать логотип компании (тематика - доставка еды)

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Завершен40 заявок449 просмотров

Необходимо создать логотип компании по доставке еды на основе зарисовок (на листе бумаги - в прямом смысле). Всего три варианта. 

Скину рисунок подавшим заявку на участие в проекте в личку.

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
3 дня
Владимир прекрасно справился с задачей, рекомендую к сотрудничеству!
Работа с Александром прошла гладко, оплата своевременная. Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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