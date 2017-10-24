Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты. 1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого ...
Дизайнер (отрисовка логотипа)
Есть в плохом качестве (пнг) логотип. Его нужно отрисовать в кривых и в хорошем разрешении. Также сделать вариант в ч/б. Плюс в логотипе карта мира, и с ней есть сложность – на маленьких носителях (типа визиток) смотреться будет смазанно, т.к слишком много мелких деталей на карте. Поэтому нужно либо адаптировать логотип, чтобы он был универсальным (карту нужно оставить, она нравится). Либо сделать адаптированную версию для маленьких носителей, чтобы карта не смазывалась при печати.
Нужна возможность оплаты по безналу (не на карту).
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