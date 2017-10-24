Создание логотипа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок150 просмотров

Задача – разработать логотип 

Тематика – привлечение клиентов из интернет 

Сроки – 1 календарный день 

Стоимость – 1 000 руб. 

Нужно выполнить в файлах .psd, .png и .jpg 

При отписке на проект обязательно прикрепляйте примеры своих работ. 

Подробности обсудим с кандидатами, отбор производится до 11:00 26.10.2017 г.

8 лет назад
Konstantin-WL
Константин 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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