Редизайн логотипа

# 1 — $ 15

Здравствуйте!

В связи с редизайном сайта, есть необходимость обновить логотип.

Бюджета нет, так что заказ для альтруистов:)

в приложении 2 файла

1. существующий логотип

2. скрин примерного дизайна

Логотип должен быть ярким, стильным, цветным. Вписываться в общую концепцию дизайна.

Привязка к виду деятельности не нужна. Наоборот, нужна абстракция.

Сейчас бесит тем, что при желании можно в нём даже свастику рассмотреть. Что не есть хорошо и правильно.

Дерзайте. Заранее всем спасибо!