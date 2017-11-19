Редизайн логотипа

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок779 просмотров
#1$15

Здравствуйте!

В связи с редизайном сайта, есть необходимость обновить логотип.

Бюджета нет, так что заказ для альтруистов:)

в приложении 2 файла

1. существующий логотип

2. скрин примерного дизайна

Логотип должен быть ярким, стильным, цветным. Вписываться в общую концепцию дизайна.

Привязка к виду деятельности не нужна. Наоборот, нужна абстракция.

Сейчас бесит тем, что при желании можно в нём даже свастику рассмотреть. Что не есть хорошо и правильно.

Дерзайте. Заранее всем спасибо!

8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Катрин с задачей справилась отлично! С ходу предложила именно то, что нужно. За что ей спасибо и мои рекомендации!
Спасибо! Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую Александру!

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1

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