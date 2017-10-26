Небольшая работа в векторе

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки205 просмотров

Есть три исходника в векторе: визитки и два логотипа. 

Нужно сделать два итоговых варианта визитки с каждым логотипом. И скорректировать текстовые данные.

Подробности в лс.

8 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Einfach
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
Большое спасибо за работу! Все четко и профессионально.
Владимир надежный заказчик. Четкая задача, честная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Einfach
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для частной охранной организации

    $100

    Создание логотипа частной охранной организации "ФАКТ" , шрифт.Концепция - "с фактами не поспоришь".На данный момент есть два предпочтения,но могут быть и другие варианты. 1. Возможно в логотипе будет использоваться взгляд совы(внимательный,пристальный взгляд от которого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать логотип компании (тематика - доставка еды)

    Необходимо создать логотип компании по доставке еды на основе зарисовок (на листе бумаги - в прямом смысле). Всего три варианта.  Скину рисунок подавшим заявку на участие в проекте в личку.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайнер (отрисовка логотипа)

    Есть в плохом качестве (пнг) логотип. Его нужно отрисовать в кривых и в хорошем разрешении. Также сделать вариант в ч/б. Плюс в логотипе карта мира, и с ней есть сложность – на маленьких носителях (типа ...

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    $15

    Задача – разработать логотип  Тематика – привлечение клиентов из интернет  Сроки – 1 календарный день  Стоимость – 1 000 руб.  Нужно выполнить в ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ребрендинг кондитирской

    виготовлення профітролів   Ірпінськакондитерська «Заір»ТЕХНІЧНЕЗАВДАННЯРозробити новий логотип. Розробити фірмову упаковку Компанія працює 20 років на ринку Ірпеня. Основнадіяльність це виготовлення профітролів, рогалики, торти наполеон, спартак, празький, медовик. Але більше відоме це – профітролі. Як ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип

    Всем доброго дня. Имеется сайт www.iep.ru  Задача стоит обновить дизайн на основе трех цветов ( синий, оранжевый, белый ) так же поработать над логотипом  ( файл в приложении)

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для компании

    Здравствуйте. Нужен логотип с нуля (2 варианта: основной для шапки и растянутый для подвала) для компании, которая занимается разработкой программного обеспечения для торговли на фондовом рынке. В приложении картинки из интернета с возможными вариантами оформления, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад