Не обычный, стильный и запоминающийся логотип

Без предоплаты!

Доброго вечера. Смешно звучит, но веб студии нужен логотип.

Сайт: http://zweb.by

Почему мы сами не можем сделать? Потому что создавать графику для самого же себя порой очень сложно, и не понимаешь чего конкретно хочешь. Либо же не хватает уровня и опыта для своего хотения.

В чем суть?

Компания занимается созданием сайтов (основное), СЕО, и графическим дизайном (макеты и по мелочам)

В дальнейшем добавление новых услуг: SMM, настройка контекстной рекламы, видео услугами и фото услугами.

Нужен крутой, запоминающийся логотип, который будет с чем то ассоциироваться, Запоминаться, иметь свою фишку, изюминку.

Примеров не могу дать, так как надо создать конкретно новый продукт, а не отталкиваться от чего-то.

Для белого и черного фона. Лого может быть так же использоваться в договорах, визитках, и конечно же на сайте и в соц сетях.

Чем больше примеров, как он будет выглядеть на сайте, договоре и визитке.. тем лучше и больше шансов сдать проект.