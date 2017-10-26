Добрый день. Cайт пока еще не готов, но тем не менее, www.lepninkin.by (логопит будет находиться в центра сверху-это необходимо учесть при разработке) Мы занимаемся декоративной лепниной и так как название Лепнинкин, хочется чего-то ...
Не обычный, стильный и запоминающийся логотип
Без предоплаты!
Доброго вечера. Смешно звучит, но веб студии нужен логотип.
Сайт: http://zweb.by
Почему мы сами не можем сделать? Потому что создавать графику для самого же себя порой очень сложно, и не понимаешь чего конкретно хочешь. Либо же не хватает уровня и опыта для своего хотения.
В чем суть?
Компания занимается созданием сайтов (основное), СЕО, и графическим дизайном (макеты и по мелочам)
В дальнейшем добавление новых услуг: SMM, настройка контекстной рекламы, видео услугами и фото услугами.
Нужен крутой, запоминающийся логотип, который будет с чем то ассоциироваться, Запоминаться, иметь свою фишку, изюминку.
Примеров не могу дать, так как надо создать конкретно новый продукт, а не отталкиваться от чего-то.
Для белого и черного фона. Лого может быть так же использоваться в договорах, визитках, и конечно же на сайте и в соц сетях.
Чем больше примеров, как он будет выглядеть на сайте, договоре и визитке.. тем лучше и больше шансов сдать проект.
Заявки фрилансеров
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