Логотип профи боксера

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Закрыт15 заявок220 просмотров

Здраствуйте,нужен логотип для одежды,ключевое слово (МахPro)флаги италии и украины,в строгом стиле,так же нужно в сокращенном виде (MP)Слово (TEAM)использовать также,рисунок перчаток,кулака и всего что связано с боксом,также фотографию в стиле трафарет..

8 лет назад
desantura8079
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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