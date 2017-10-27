Добрый день. Cайт пока еще не готов, но тем не менее, www.lepninkin.by (логопит будет находиться в центра сверху-это необходимо учесть при разработке) Мы занимаемся декоративной лепниной и так как название Лепнинкин, хочется чего-то ...
Логотип для группы VK
Здравствуйте)
1) Нужен логотип для группы ВК vk.com/prizma Группа по всему подряд – новости ,мемы и т.п.
2) Вид: изображение + текст
3) Текст: надпись "PRISM" каким-нибудь Proxima Nova или SF UI тоненьким.
4) Стилистика: максимально современная, минималистичная, не мрачное чтобы было. Форма треугольничка крайне желательна, закругления также не возбраняются.
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