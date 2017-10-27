Логотип для группы VK

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Завершен1 заявка126 просмотров

Здравствуйте) 

1) Нужен логотип для группы ВК vk.com/prizma  Группа по всему подряд – новости ,мемы и т.п.  

2) Вид: изображение + текст  

3) Текст: надпись "PRISM" каким-нибудь Proxima Nova или SF UI тоненьким. 

4) Стилистика: максимально современная, минималистичная, не мрачное чтобы было. Форма треугольничка крайне желательна, закругления также не возбраняются.   

8 лет назад
russianpatriot1
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Coraline00
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$25
1 день
Татьяна прекрасный исполнитель и дизайнер - все очень быстро и качественно, крайне рекомендую к сотрудничеству!))
Интересный проект! Тз четкое, оплата моментальная. Очень приятный в общении человек! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Coraline00
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
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