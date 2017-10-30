Сделать лого для сайта по продаже косметики

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок231 просмотр

Добрый день!

Нужно сделать логотип для сайта магазина косметики и парфюмерии OLLIE.

Требований особых нет, возможно стоит обыграть сами буквы названия.

8 лет назад
Zeus90
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа за короткий срок. Большое спасибо, буду сотрудничать в дальнейшем.
Было очень приятно работать, чёткое задание быстрая проверка и оплата +++

Заявки фрилансеров

FortDreams
Абеляр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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