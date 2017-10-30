Добрый день. Cайт пока еще не готов, но тем не менее, www.lepninkin.by (логопит будет находиться в центра сверху-это необходимо учесть при разработке) Мы занимаемся декоративной лепниной и так как название Лепнинкин, хочется чего-то ...
Сделать лого для сайта по продаже косметики
Добрый день!
Нужно сделать логотип для сайта магазина косметики и парфюмерии OLLIE.
Требований особых нет, возможно стоит обыграть сами буквы названия.
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