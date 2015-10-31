Нужен шаблон-открытка. [url=http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/]http://award.auto-times.ru/awards/golden-key/nomination/22/[/url] Требуется сделать шаблон красивого письма с фотографиями этого конкурса и т.д. и с просьбой о голосовании за av-tool. Оплата про факту, отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте нужен аналогичный веб дизайн https://2-3.biz/
напишите сможете ли вы мне помочь в етом ?
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