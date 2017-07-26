Добрый день. Необходима консультация по улучшению имеющегося оформления сайта: самостоятельно делать ничего не требуется и кардинально что-либо менять -тоже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать дизайн мультипродуктового сайта.
Количество страниц: 20
От вас – расположение и дизайн элементов, цветовая гамма. Адаптивный дизайн всех страниц (макеты под десктопы-ноутбуки, планшеты и смартфоны).
От нас – структура и примеры на основе других сайтов. Логотип в процессе разработки, но будет трансформирован под цветовую гамму, предложенную вами.
Сайт направлен на конечного потребителя (ecommerce) и будет представлять продукты для оформления дизайна интерьеров. Мы производим печать на указанных материалах.
Продукты сайта:
1. Фотообои
2. Картины на холсте
3. Фотошторы
4. Скинали (печать на стекле - кухонные фартуки)
На данный момент дизайн необходим для двух продуктов – фотообои и картины на холсте. Стоимость за эти два раздела. Остальные – позже,
после запуска сайта. Продолжим сотрудничество.
Общая суть сайта:
1. Посетитель выбирает продукт, который его интересует.
2. Посетитель выбирает изображение на странице Галереи.
3. Клиент переходит на страницу оформления заказа (обрезки картинки), где выбирает параметры, зависящие от типа продукта.
4. Клиент оформляет заказ и либо переходит на страницу оплаты, либо передаёт нам свои контактные данные.
Без предоплаты. Обговорим деление общей суммы на макет главной и каждой доп.страницы, оплата по факту готовности макета.
Сроки минимальные!! До 5 дней на главную, 10 дней на остальные. Можете быстрее - это ещё лучше.
Просьба новичкам не беспокоить, мы будем выбирать на основе ваших портфолио и скорости работы.
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