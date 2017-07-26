Дизайн мультипродуктового сайта

$700
Дизайн сайтовЗавершен32 заявки330 просмотров
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Необходимо создать дизайн мультипродуктового сайта.

Количество страниц: 20

От вас – расположение и дизайн элементов, цветовая гамма. Адаптивный дизайн всех страниц (макеты под десктопы-ноутбуки, планшеты и смартфоны).

От нас – структура и примеры на основе других сайтов. Логотип в процессе разработки, но будет трансформирован под цветовую гамму, предложенную вами.

Сайт направлен на конечного потребителя (ecommerce) и будет представлять продукты для оформления дизайна интерьеров. Мы производим печать на указанных материалах.

Продукты сайта:

1. Фотообои

2. Картины на холсте

3. Фотошторы

4. Скинали (печать на стекле - кухонные фартуки)

На данный момент дизайн необходим для двух продуктов – фотообои и картины на холсте. Стоимость за эти два раздела. Остальные – позже,

после запуска сайта. Продолжим сотрудничество.

Общая суть сайта:

1. Посетитель выбирает продукт, который его интересует.

2. Посетитель выбирает изображение на странице Галереи.

3. Клиент переходит на страницу оформления заказа (обрезки картинки), где выбирает параметры, зависящие от типа продукта.

4. Клиент оформляет заказ и либо переходит на страницу оплаты, либо передаёт нам свои контактные данные.

Без предоплаты. Обговорим деление общей суммы на макет главной и каждой доп.страницы, оплата по факту готовности макета.

Сроки минимальные!! До 5 дней на главную, 10 дней на остальные. Можете быстрее - это ещё лучше.

Просьба новичкам не беспокоить, мы будем выбирать на основе ваших портфолио и скорости работы.

8 лет назад
oksklim
Оксана 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
JuliyaM
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$700
15 дней
Отличная работа!
Спасибо за отличный проект! Сотрудничеством осталась очень довольна!
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