oksklim

Оксана oksklim

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$700
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Перевод с немецкого на английский для сайта

    Необходимо перевести кнопки, фразы, действия на сайте с немецкого языка на английский. Направление сайта - фотообои, в тексте будут фразы ремонтной тематики. - В документе около 1000 строк (просто слова, короткие фразы ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн мультипродуктового сайта

    $700

    Необходимо создать дизайн мультипродуктового сайта. Количество страниц: 20 От вас – расположение и дизайн элементов, цветовая гамма. Адаптивный дизайн всех страниц (макеты под десктопы-ноутбуки, планшеты и смартфоны). От нас – структура и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать 3D-модель комнаты

    $10

    Создать 3D-модель комнаты. Отрисовать нужно только 2 стены: на одной окно со шторами, а на второй то же самое, но перед окном есть кресло. Как на примере. Шторы должны быть максимально реалистичными, на ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Визитка для компании

    $15

    Визитка на английском языке. Должна содержать логотип компании в серых цветах, должность, имя фамилию сотрудника, телефон мобильный, сайт, электронная почта и описание деятельности компании (Unique wallpapers collections). Форма стандартная прямоугольная, но можно ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для компании

    $50

    Задание: разработать логотип для компании Uwalls. Сфера деятельности – производство и продажа готовых дизайнерских обоев в Европе. Логотип должен вызывать образ, связанный с деятельностью компании. Цвета и цветность без ограничений. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

JuliyaM
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$700
10 баллов
8 лет назад
Дизайн мультипродуктового сайта
Спасибо за отличный проект! Сотрудничеством осталась очень довольна!
Отличная работа!
Ответный отзыв
d0mg
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Визитка для компании
Не первый раз работаем с Оксаной. Только положительные эмоции. Однозначно мои рекомендации!
Евгений сделал нам замечательную визитку, предоставил много вариантов и учитывал каждое малейшее замечание. Прекрасная работа!
Ответный отзыв
kalina83
Наталья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать 3D-модель комнаты
Спасибо за работу. Отличный заказчик!
Работа была выполнена отлично! Все правки были учтены и оперативно внесены. Определенно обратимся к услугам Натальи ещё раз =)
Ответный отзыв
d0mg
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для компании
Только положительные эмоции, после работы с Оксаной. Хорошая деловая коммуникация, своевременная оплата. Спасибо Вам за интересный конкурс, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!
В краткие сроки и без четких инструкций с видением, Евгений сделал прекрасный логотип для нашего европейского сайта! Не смотря на то, что были и другие достойные работы, именно его логотип наиболее точно отразил деятельность и стремления нашей компании. Советуем всем!
Ответный отзыв