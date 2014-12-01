Необходимо перевести кнопки, фразы, действия на сайте с немецкого языка на английский. Направление сайта - фотообои, в тексте будут фразы ремонтной тематики. - В документе около 1000 строк (просто слова, короткие фразы ...
- Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $700
Необходимо создать дизайн мультипродуктового сайта. Количество страниц: 20 От вас – расположение и дизайн элементов, цветовая гамма. Адаптивный дизайн всех страниц (макеты под десктопы-ноутбуки, планшеты и смартфоны). От нас – структура и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для сайта, который занимается печатью картин на холсте Должно быть вписано название сайта — Art Holst На логотипе точно не должно быть принтера!Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Создать 3D-модель комнаты. Отрисовать нужно только 2 стены: на одной окно со шторами, а на второй то же самое, но перед окном есть кресло. Как на примере. Шторы должны быть максимально реалистичными, на ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Визитка на английском языке. Должна содержать логотип компании в серых цветах, должность, имя фамилию сотрудника, телефон мобильный, сайт, электронная почта и описание деятельности компании (Unique wallpapers collections). Форма стандартная прямоугольная, но можно ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Задание: разработать логотип для компании Uwalls. Сфера деятельности – производство и продажа готовых дизайнерских обоев в Европе. Логотип должен вызывать образ, связанный с деятельностью компании. Цвета и цветность без ограничений. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад