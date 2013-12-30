kalina83

Наталья kalina83

 
40 летУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаю элегантные и современные интерьеры!

email : [email protected]

Добрый день!

Интерьер вашего дома, квартиры или офиса можно сделать еще более красивым, интересным и функциональным. А чтобы результат не разочаровал, деньги и время не оказались потраченными напрасно, доверьте свои квадратные метры профессиональному дизайнеру.

Моя работа строится на таких этапах:

Планировочное решение - на этом этапе идет проработка зонирования пространства, сколько метров необходимо для каждого помещения, составления 2-3х вариантов планировочного решения, из которого мы составим один идеальный. В процессе создания прорабатывается весь дизайн, подбор отделочных материалов, мебели, расстановка и тип осветительных приборов, в концепции учтены все основные характеристики оборудования, конструкции и предметов интерьера.

Визуализация 3D - демонстрирует каким именно будет ваш интерьер после реализации .

Для реализации проекта делается пакет чертежей.

Портфолио
Отзывы заказчиков
oksklim
Оксана 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Создать 3D-модель комнаты
Работа была выполнена отлично! Все правки были учтены и оперативно внесены. Определенно обратимся к услугам Натальи ещё раз =)
Спасибо за работу. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
webagent
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
9 баллов
10 лет назад
Дизайн интерьера 2-х квартиры (62м)
Наталья хороший дизайнер и сразу поняла что нужно для реализации проекта. Спасибо! Рекомендую
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
zerosoul
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн проект Прихожей
Спасибо Наталье за своевременное выполнение задания, визуализация прихожей у нее получилась на Ура!, благодаря ее прорисовкам разобрался с цветовым, световым оформления помещения, Так же очень понравилась идея потолка!
Спасибо, хороший заказчик!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
3 отзыва
от $5
от 2 дней
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