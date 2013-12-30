Создаю элегантные и современные интерьеры!

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Добрый день!

Интерьер вашего дома, квартиры или офиса можно сделать еще более красивым, интересным и функциональным. А чтобы результат не разочаровал, деньги и время не оказались потраченными напрасно, доверьте свои квадратные метры профессиональному дизайнеру.

Моя работа строится на таких этапах:

Планировочное решение - на этом этапе идет проработка зонирования пространства, сколько метров необходимо для каждого помещения, составления 2-3х вариантов планировочного решения, из которого мы составим один идеальный. В процессе создания прорабатывается весь дизайн, подбор отделочных материалов, мебели, расстановка и тип осветительных приборов, в концепции учтены все основные характеристики оборудования, конструкции и предметов интерьера.

Визуализация 3D - демонстрирует каким именно будет ваш интерьер после реализации .

Для реализации проекта делается пакет чертежей.