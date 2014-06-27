нужно разработать дизайн интерьера 2-х квартиры (62м)

Особенности / пожелания

Возможные стили - Морской, Скандинавский (отчасти элементы средне-средиземноморского)

Кол-во чел.: 2 взр. + 2 детей (до школы) (возможно будут собака, теща, друзья, дальние родственники :))

совмещение кухни и гостиной

раздвижные во внутрь двери

2 рабочих места (на кухне небольшое, спальня основное)

4-5 картин в интерьере (фото позднее)

раздельный санузен (можно только душ)

две зоны в коридоре (шкафы купе)

интеграция балкона в полезную площадь

контурная подсветка потолков и отдельные источники света на основные элементы

создание визуальных "якорей" в каждой комнате

Нет телевизора, аудио система HiFi, надо разместить 300 книг

PS Придерживание общего стиля. Решение световых, пространственных и эргономических проблем небольшой квартиры. планирование раздельных зон (отдых, бодрствование), учет маршрутов передвижения и пересечения (кухня-гостиная центр). планировка расстановки мебели.

Проблемы - малое количество не несущих стен. длинный коридор со слабым освещением, ограниченный рациональным подходом к ремонту Бюджет. Невысокие потолки. совмещение кухни и гостиной. Заказчик не знает, что именно он хочет т.к. нравится многое и определиться сложно. Проблема освещения днем двух-сторонних комнат.

Желательно предварительная встреча с исполнителем и живое обсуждение. Только Украина! Оплата 20, 40, 40%. Очень желательно реализованные проекты в предпочитаемых стилях (ссылки на портфолио)

Тех инфо.

толщина наружных стен 300 мм., внутренние несущие 200 мм

планы приложены. потолок 2.55 м.

Эскизный проект

Архитектурно-планировочное решение помещения

Эскизный план расположения мебели и сантехники

Эскизный план пола с указанием типа покрытия

Эскизный план потолка

Эскизный план расположения осветительных приборов

3-D визуализацию изображений каждой комнаты

Рабочие чертежи

План сносимых и возводимых стен и перегородок

План помещения после перепланировки с размерами

План расположения мебели и сантехники

План потолка

План полов с указанием типа покрытия, рисунка, размера, отметок уровней пола

План размещения электрического подогрева полов

Разрез и развертки стен помещения с указанием используемых отделочных материалов

Схема раскладки плитки