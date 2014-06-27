Необходимо придумать дизайн кухни (12 кв.м) и визуализировать. Есть понимание, как должно быть, поэтому трудностей не должно возникнуть. Бюджет 100 у.е.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно разработать дизайн интерьера 2-х квартиры (62м)
Особенности / пожелания
Возможные стили - Морской, Скандинавский (отчасти элементы средне-средиземноморского)
Кол-во чел.: 2 взр. + 2 детей (до школы) (возможно будут собака, теща, друзья, дальние родственники :))
совмещение кухни и гостиной
раздвижные во внутрь двери
2 рабочих места (на кухне небольшое, спальня основное)
4-5 картин в интерьере (фото позднее)
раздельный санузен (можно только душ)
две зоны в коридоре (шкафы купе)
интеграция балкона в полезную площадь
контурная подсветка потолков и отдельные источники света на основные элементы
создание визуальных "якорей" в каждой комнате
Нет телевизора, аудио система HiFi, надо разместить 300 книг
PS Придерживание общего стиля. Решение световых, пространственных и эргономических проблем небольшой квартиры. планирование раздельных зон (отдых, бодрствование), учет маршрутов передвижения и пересечения (кухня-гостиная центр). планировка расстановки мебели.
Проблемы - малое количество не несущих стен. длинный коридор со слабым освещением, ограниченный рациональным подходом к ремонту Бюджет. Невысокие потолки. совмещение кухни и гостиной. Заказчик не знает, что именно он хочет т.к. нравится многое и определиться сложно. Проблема освещения днем двух-сторонних комнат.
Желательно предварительная встреча с исполнителем и живое обсуждение. Только Украина! Оплата 20, 40, 40%. Очень желательно реализованные проекты в предпочитаемых стилях (ссылки на портфолио)
Тех инфо.
толщина наружных стен 300 мм., внутренние несущие 200 мм
планы приложены. потолок 2.55 м.
Эскизный проект
Архитектурно-планировочное решение помещения
Эскизный план расположения мебели и сантехники
Эскизный план пола с указанием типа покрытия
Эскизный план потолка
Эскизный план расположения осветительных приборов
3-D визуализацию изображений каждой комнаты
Рабочие чертежи
План сносимых и возводимых стен и перегородок
План помещения после перепланировки с размерами
План расположения мебели и сантехники
План потолка
План полов с указанием типа покрытия, рисунка, размера, отметок уровней пола
План размещения электрического подогрева полов
Разрез и развертки стен помещения с указанием используемых отделочных материалов
Схема раскладки плитки
- Похожие заказы
- $100Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $5000
Разработка дизайн-проекта Детского развлекательного центра в г. Москва (ТРК РИО, Б.Черемушкинская, д. 1) Состав проекта: 1.Обмерочный план. План демонтажа перегородок. 2.Экспликация по зонам с ведомостью отделочных материалов 3.План расстановки мебели (оборудование расставляет компания-поставщик игрового оборудования) 4.План напольных покрытий по ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайн интерьера однокомнатной квартиры 43 кв.м. Первый приоритет – ПРАКТИЧНОСТЬ и рациональность использования пространства!! Второй приоритет – удобство и комфорт. Третий приоритет – эстетичный внешний вид. Квартира предназначена для проживания молодой семьи из 3х человек: двое родителей 29ти ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт10 лет назад
3D визуализация пристройки.Тз прикреплено.Остальные файлы вышлю исполнителю.Закрыт10 лет назад
- $100
Нужно на фотографии фасада помещения сделать макет: https://www.dropbox.com/s/32w6attegi1h1jk/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4.JPG http://joxi.ru/YcFTU_3JTJA_aHDb7gM добавить винтажную скамеечку в стиле прованс добавить цветочков на подоконнике добавить на фасад панели из дерева или другого материала может быть цветочек или тую вот такую доску под мел, может быть между окон. ...Завершен10 лет назад
Нужно визуализировать дизайн небольшого кафе в ТЦ в европейском стиле - 3 столика, автомат для самостоятельного приготовления кофе, прилавок со снеками, холодильник со смузи, фрешами и т. п. Детали будут отправлены в ТЗ. Стоимость обсуждается ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется дизайн 1 комнаты (зал), стиль Неоклассика. Работа не сложная, нет необходимости перегружать декорациями, основная нагрузка идёт на элегантность потолка и выбор, расположения декоративных обоев по стенам. Предложите свой вариант этого стиля (если ...Завершен10 лет назад
- $250
Разработка дизайна фасада и внутреннего интерьера хостела на 10 комнат. В перспективе это весь 1 этаж. Уже сделан косметический ремонт помещения . Намечены места для кухни, туалетов и душевых. наша задача сэкономить на материалах и выиграть на ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
2-х ком. КВ площадью 62кв Требуется стильный молодежный дизайн квартиры. Квартира находится на солнечной стороне, хотелось бы как-то хорошо обыграть с цветовой гаммой.Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт10 лет назад