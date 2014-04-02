Требуется дизайн .

Ищем для постоянной удаленной работы 3d визуализатора для визуализации интерьеров (3D Max). Качество работ должно быть высокое с детальной проработкой. Стоимость работы и портфолио пожалуйста прикрепляйте к отклику на вакансию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2-х ком. КВ площадью 62кв
Требуется стильный молодежный дизайн квартиры. Квартира находится на солнечной стороне, хотелось бы как-то хорошо обыграть с цветовой гаммой.
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