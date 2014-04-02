Требуется дизайн .

$500
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок231 просмотр
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2-х ком. КВ площадью 62кв

Требуется стильный молодежный дизайн квартиры. Квартира находится на солнечной стороне, хотелось бы как-то хорошо обыграть с цветовой гаммой.

10 лет назад
ludok21
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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