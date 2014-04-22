Необходимо придумать дизайн кухни (12 кв.м) и визуализировать. Есть понимание, как должно быть, поэтому трудностей не должно возникнуть. Бюджет 100 у.е.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн интерьера однокомнатной квартиры 43 кв.м.
Первый приоритет – ПРАКТИЧНОСТЬ и рациональность использования пространства!!
Второй приоритет – удобство и комфорт.
Третий приоритет – эстетичный внешний вид.
Квартира предназначена для проживания молодой семьи из 3х человек:
двое родителей 29ти и 33х лет и младенец.
Предполагаемый срок проживания около 5 лет.
КОМНАТА должна сочетать в себе 3 функции / зоны:
– место отдыха: ночью – спальня, днём – гостиная,
– рабочее место (стационарный компьютер и МФУ),
– детская часть: спальня, игровая.
Необходимо наличие кондиционера.
КУХНЯ должна вмещать в себя:
– кухонный гарнитур с техникой (холодильник, микроволновка, варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, вытяжка),
– телевизор,
– обеденную зону для 2-4х взрослых + младенец,
– возможно, кондиционер.
САНУЗЕЛ совмещённый должен вмещать:
– ванну,
– унитаз,
– умывальник с зеркалом,
– стиральную машину,
– полотенцесушитель,
– место для хранения бытовой химии,
– место для хранения текстиля и банных принадлежностей.
ПРИХОЖАЯ должна вмещать в себя:
– гардеробную для хранения одежды и вещей,
– саму прихожую (мебель) для хранения повседневной уличной одежды и обуви.
Необходимо реализовать деление на "грязную" и "чистую" зоны. Первая – место для переобувания после улицы и перед выходом, Вторая – для свободного прохода между комнатой и кухней без "растаскивания" уличной грязи по всей квартире. Возможно, стоит разделить эти зоны визуально.
Необходимо, по-возможности, продумать доступ в гардеробную из обоих зон.
БАЛКОН планируется сделать не тёплым, но защищённым от ветра и влаги.
Его планируется использовать:
– для хранения автомобильных колёс,
– для хранения предметов связанны с кухней (банки, консерванты и прочее),
– для сушки белья.
Желательно, чтобы проект, помимо самого дизайн проекта, включал в себя схемы элетро- и водоснабжения.
ПРИЛАГАЮ:
– план-схему квартиры с размерами.
– фото-панорамы квартиры, при необходимости пришлю все фото квартиры (более 100).
Всё в одном архиве – http://yadi.sk/d/mDF-2THFNQwj4
ПРОШУ указать:
– стоимость проекта,
– этапы работы и их состав (!),
– этапы оплаты.
Если у Вас отзывы на каких-либо ещё ресурсах – укажите, пожалуйста!
Данный проект требуется лично мне. Не для перепродажи.
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