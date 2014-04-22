Необходим дизайн интерьера однокомнатной квартиры 43 кв.м.

Первый приоритет – ПРАКТИЧНОСТЬ и рациональность использования пространства!!

Второй приоритет – удобство и комфорт.

Третий приоритет – эстетичный внешний вид.

Квартира предназначена для проживания молодой семьи из 3х человек:

двое родителей 29ти и 33х лет и младенец.

Предполагаемый срок проживания около 5 лет.

КОМНАТА должна сочетать в себе 3 функции / зоны:

– место отдыха: ночью – спальня, днём – гостиная,

– рабочее место (стационарный компьютер и МФУ),

– детская часть: спальня, игровая.

Необходимо наличие кондиционера.

КУХНЯ должна вмещать в себя:

– кухонный гарнитур с техникой (холодильник, микроволновка, варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, вытяжка),

– телевизор,

– обеденную зону для 2-4х взрослых + младенец,

– возможно, кондиционер.

САНУЗЕЛ совмещённый должен вмещать:

– ванну,

– унитаз,

– умывальник с зеркалом,

– стиральную машину,

– полотенцесушитель,

– место для хранения бытовой химии,

– место для хранения текстиля и банных принадлежностей.

ПРИХОЖАЯ должна вмещать в себя:

– гардеробную для хранения одежды и вещей,

– саму прихожую (мебель) для хранения повседневной уличной одежды и обуви.

Необходимо реализовать деление на "грязную" и "чистую" зоны. Первая – место для переобувания после улицы и перед выходом, Вторая – для свободного прохода между комнатой и кухней без "растаскивания" уличной грязи по всей квартире. Возможно, стоит разделить эти зоны визуально.

Необходимо, по-возможности, продумать доступ в гардеробную из обоих зон.

БАЛКОН планируется сделать не тёплым, но защищённым от ветра и влаги.

Его планируется использовать:

– для хранения автомобильных колёс,

– для хранения предметов связанны с кухней (банки, консерванты и прочее),

– для сушки белья.

Желательно, чтобы проект, помимо самого дизайн проекта, включал в себя схемы элетро- и водоснабжения.

ПРИЛАГАЮ:

– план-схему квартиры с размерами.

– фото-панорамы квартиры, при необходимости пришлю все фото квартиры (более 100).

Всё в одном архиве – http://yadi.sk/d/mDF-2THFNQwj4

ПРОШУ указать:

– стоимость проекта,

– этапы работы и их состав (!),

– этапы оплаты.

Если у Вас отзывы на каких-либо ещё ресурсах – укажите, пожалуйста!

Данный проект требуется лично мне. Не для перепродажи.