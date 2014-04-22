Дизайн кухни

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт29 заявок377 просмотров
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Необходимо придумать дизайн кухни (12 кв.м) и визуализировать. Есть понимание, как должно быть, поэтому трудностей не должно возникнуть. Бюджет 100 у.е.

10 лет назад
waspik
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Shershov
Дмитрий 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
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