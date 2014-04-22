Нужно на фотографии фасада помещения сделать макет: https://www.dropbox.com/s/32w6attegi1h1jk/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4.JPG http://joxi.ru/YcFTU_3JTJA_aHDb7gM добавить винтажную скамеечку в стиле прованс добавить цветочков на подоконнике добавить на фасад панели из дерева или другого материала может быть цветочек или тую вот такую доску под мел, может быть между окон. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать дизайн кухни (12 кв.м) и визуализировать. Есть понимание, как должно быть, поэтому трудностей не должно возникнуть. Бюджет 100 у.е.
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