Оформление фасада

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен8 заявок210 просмотров
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Нужно на фотографии фасада помещения сделать макет:

https://www.dropbox.com/s/32w6attegi1h1jk/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4.JPG

http://joxi.ru/YcFTU_3JTJA_aHDb7gM

добавить винтажную скамеечку в стиле прованс

добавить цветочков на подоконнике

добавить на фасад панели из дерева или другого материала

может быть цветочек или тую

вот такую доску под мел, может быть между окон. http://joxi.ru/xcFTU_3JTJDdOnSWrOY

возможно, какие-то винтажные перила у входа.

Фото фасада будет лежать в папке дропбокс.

Основная цель - визуально дистанцироваться от "колхозного" помещения слева, создать ощущение премиум салона красоты.

10 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ivan-zashlyuk
Иван Зашлюк 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$40
1 день
все понравилось
Отличный заказчик! Четко ТЗ, четко описанные все технические нюансы работы, своевременная оплата
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