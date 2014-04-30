Оформление фасада

Нужно сделать из чистого (от проектировщика) плана этаж изображение с оформленными интерьерами (напольные и настенные покрытия, мебель, техника, растения и т.п.) В итоге нужно получить изображение в хорошем качестве для того, чтобы раскроить план по квартирам ...