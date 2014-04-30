Оформление фасада

Нужно визуализировать дизайн небольшого кафе в ТЦ в европейском стиле - 3 столика, автомат для самостоятельного приготовления кофе, прилавок со снеками, холодильник со смузи, фрешами и т. п. Детали будут отправлены в ТЗ. Стоимость обсуждается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на фотографии фасада помещения сделать макет:
https://www.dropbox.com/s/32w6attegi1h1jk/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4.JPG
http://joxi.ru/YcFTU_3JTJA_aHDb7gM
добавить винтажную скамеечку в стиле прованс
добавить цветочков на подоконнике
добавить на фасад панели из дерева или другого материала
может быть цветочек или тую
вот такую доску под мел, может быть между окон. http://joxi.ru/xcFTU_3JTJDdOnSWrOY
возможно, какие-то винтажные перила у входа.
Фото фасада будет лежать в папке дропбокс.
Основная цель - визуально дистанцироваться от "колхозного" помещения слева, создать ощущение премиум салона красоты.
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