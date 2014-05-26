Дизайн небольшого кафе в торговом центре

Ольга настоящий профессионал своего дела, качественно сделала поставленную зачачу, при этом миллион раз переделывая некоторые детали по прихоти заказчика, в итоге - получился идеальный результат! Очень приятная в общении. Обязательно обращусь повторно, если возникнет необходимость! И да, то, что всегда на связи - это очень круто!)