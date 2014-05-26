Дизайн небольшого кафе в торговом центре

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен19 заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно визуализировать дизайн небольшого кафе в ТЦ в европейском стиле - 3 столика, автомат для самостоятельного приготовления кофе, прилавок со снеками, холодильник со смузи, фрешами и т. п. Детали будут отправлены в ТЗ. Стоимость обсуждается дополнительно

10 лет назад
horizzzont
Сергей 
34 годаНорвегия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
umochca
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$210
10 дней
Ольга настоящий профессионал своего дела, качественно сделала поставленную зачачу, при этом миллион раз переделывая некоторые детали по прихоти заказчика, в итоге - получился идеальный результат! Очень приятная в общении. Обязательно обращусь повторно, если возникнет необходимость! И да, то, что всегда на связи - это очень круто!)
Очень довольна сотрудничеством! Четко поставлена задача по проекту, всегда на связи, оплата произведена вовремя. Очень приятный в общении, при возможных форс-мажорах всегда относится с пониманием и на сотрудничестве и общении никак не сказывается! С радостью продолжу сотрудничество! Всем советую!
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайн 1 комнаты.

    $50

    Требуется дизайн 1 комнаты (зал), стиль Неоклассика. Работа не сложная, нет необходимости перегружать декорациями, основная нагрузка идёт на элегантность потолка и выбор, расположения декоративных обоев по стенам. Предложите свой вариант этого стиля (если ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн интерьера и экстерьера хостела

    $250

    Разработка дизайна фасада и внутреннего интерьера хостела на 10 комнат. В перспективе это весь 1 этаж. Уже сделан косметический ремонт помещения . Намечены места для кухни, туалетов и душевых. наша задача сэкономить на материалах и выиграть на ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайн .

    $500

    2-х ком. КВ площадью 62кв Требуется стильный молодежный дизайн квартиры. Квартира находится на солнечной стороне, хотелось бы как-то хорошо обыграть с цветовой гаммой.

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D визуализатор

    Ищем для постоянной удаленной работы 3d визуализатора для визуализации интерьеров (3D Max). Качество работ должно быть высокое с детальной проработкой. Стоимость работы и портфолио пожалуйста прикрепляйте к отклику на вакансию.

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер на проектирование таунхауса

    Задача. Спроектировать дизайн двух-трех этажного таунхауса Требования. - проживание в СПб -умение вести авторский надзор -предоставить портфолио работ О цене, условиях и остальном будет дальнейшее общение с руководителем.

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать план этажа живым - оформить интерьеры

    $250

    Нужно сделать из чистого (от проектировщика) плана этаж изображение с оформленными интерьерами (напольные и настенные покрытия, мебель, техника, растения и т.п.) В итоге нужно получить изображение в хорошем качестве для того, чтобы раскроить план по квартирам ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3d визуализация

    Для участия в новом проекте требуется 3d визуализатор. Оплата по результатам собеседования.Возможно долговременное сотрудничество.

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проектирование светового оформления фасадов

    Ищу человека для проектирования светового оформления фасадов зданий (частные дома, торговые центры и тд). Сотрудничество долгосрочное, но чаще сезонное. Нужен человек, который сможет с осени и до нового года уделять ...

    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отмоделить фасад дома

    $28

    Добрый день! Необходимо смоделировать коробку дома по фото и примерным размерам без текстур и пр. Поставить свет. На почту пришлю нормальные фото со всех ракурсов. Цена работы 1000руб.

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработчик дизайна интерьера

    Бюджет по договоренности Разыскивается подрядная организация/частный специалист для разработки дизайн-проектов интерьера. Ищем для сотрудничества дизайн-студию или дизайнера интерьера, который бы удаленно создавал дизайн-проекты интерьеры по оформленному нами техническому заданию(с заказчиком общаться не нужно). Дизайн-проект включается в себя 3-и ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад