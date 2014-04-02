Дизайн интерьера и экстерьера хостела

Разработка дизайна фасада и внутреннего интерьера хостела на 10 комнат. В перспективе это весь 1 этаж.

Уже сделан косметический ремонт помещения . Намечены места для кухни, туалетов и душевых.

наша задача сэкономить на материалах и выиграть на дизайне.

Очень интересный проект, так как все приходится делать практически с нуля.

Нам нужен не подробный дизайн каждой комнаты, а вариант цветового решения для одной-двух комнат, кухни и ресепшена. Простой для исполнения, однако привлекающий внимание.