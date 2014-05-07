Требуется дизайн 1 комнаты.

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен9 заявок196 просмотров
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Требуется дизайн 1 комнаты (зал), стиль Неоклассика. Работа не сложная, нет необходимости перегружать декорациями, основная нагрузка идёт на элегантность потолка и выбор, расположения декоративных обоев по стенам.

Предложите свой вариант этого стиля (если у Вас есть эскизы или уже реализованные проекты). Детали по проекту и точные размеры предоставлю с общим расположением комнат и чертежами здания. В проекте могут участвовать и начинающие фрилансеры. Удачи Вам!

10 лет назад
Seo-optimizator
Клдиашвили 
53 годаГрузия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_lisi4ka_
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Анастасия очень хорошо выполнила все необходимые требования к проекту. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!! Рекомендую.
Работать со Станиславом очень приятно. Четко ставит задачи, очень терпелив, внимателен. Ценит труд дизайнера!:) Оплата своевременная. Буду рада сотрудничать в дальнейшем!
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