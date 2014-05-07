Требуется дизайн 1 комнаты (зал), стиль Неоклассика. Работа не сложная, нет необходимости перегружать декорациями, основная нагрузка идёт на элегантность потолка и выбор, расположения декоративных обоев по стенам.

Предложите свой вариант этого стиля (если у Вас есть эскизы или уже реализованные проекты). Детали по проекту и точные размеры предоставлю с общим расположением комнат и чертежами здания. В проекте могут участвовать и начинающие фрилансеры. Удачи Вам!