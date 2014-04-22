3D визулиция пристройки.

Должен 5 000 рублей, сказал, что проблема с заказчиком, Кирилл смог отдать 4000руб (буджет проекта 9000руб) и сказал: “больше пока нет, как будет инфа сразу же сообщу” С этого момента прошло 2 недели, на связь он не выходит.