Необходимо придумать дизайн кухни (12 кв.м) и визуализировать. Есть понимание, как должно быть, поэтому трудностей не должно возникнуть. Бюджет 100 у.е.
Дизайн-проект детского развлекательного центра
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Разработка дизайн-проекта Детского развлекательного центра в г. Москва (ТРК РИО, Б.Черемушкинская, д. 1)
Состав проекта:
1.Обмерочный план. План демонтажа перегородок.
2.Экспликация по зонам с ведомостью отделочных материалов
3.План расстановки мебели (оборудование расставляет компания-поставщик игрового оборудования)
4.План напольных покрытий по зонам
5.План размещения силовых розеток и слаботочных систем
6.Схема включения освещения
7.План потолка с расстановкой светильников.(необходимо заменить имеющиеся светильники и добавить дополнительные световые решения)
8.Эскизы основных зон
9. Развертки стен
10. Разработка спец деталей (например, ограждение лестницы из поликарбонада,стойка reception и прочее)
Общая площадь - около 600 кв.м. Планируется открытие в старом помещение ресторана Этаж.
Без визуализаций.
С авторским надзором.
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