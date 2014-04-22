Дизайн-проект детского развлекательного центра

$5000
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт7 заявок280 просмотров
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Разработка дизайн-проекта Детского развлекательного центра в г. Москва (ТРК РИО, Б.Черемушкинская, д. 1)

Состав проекта:

1.Обмерочный план. План демонтажа перегородок.

2.Экспликация по зонам с ведомостью отделочных материалов

3.План расстановки мебели (оборудование расставляет компания-поставщик игрового оборудования)

4.План напольных покрытий по зонам

5.План размещения силовых розеток и слаботочных систем

6.Схема включения освещения

7.План потолка с расстановкой светильников.(необходимо заменить имеющиеся светильники и добавить дополнительные световые решения)

8.Эскизы основных зон

9. Развертки стен

10. Разработка спец деталей (например, ограждение лестницы из поликарбонада,стойка reception и прочее)

Общая площадь - около 600 кв.м. Планируется открытие в старом помещение ресторана Этаж.

Без визуализаций.

С авторским надзором.

10 лет назад
trener79
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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