Дизайн проект Прихожей

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен9 заявок219 просмотров

Для понимания, что где должно располагаться, сочетания цветов и материалов, нужно нарисовать прихожую, продумать где лучше расположить дверь в гардероб ( показано на прилагаемом чертеже)

Предпочтения:

1. Стены кирпич (светло бежевый ) или на свой взгляд

2. Фотообои одна из стен (черно белые)

3. Зеркало

4. Потолок гипсокартон ( на ваше усмотрение)

5. Пол плитка ( ваш выбор)

6. Верхний свет (точечный споты), может подсветка постера(фотообои)

Прикладываю файл в PDF, если заинтересует есть возможность получить файл в AUTOCAD

Если мне понравиться ваша цена, смогу предложить дизайн всей квартиры

AutoCAD
11 лет назад
zerosoul
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kalina83
Наталья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Наталье за своевременное выполнение задания, визуализация прихожей у нее получилась на Ура!, благодаря ее прорисовкам разобрался с цветовым, световым оформления помещения, Так же очень понравилась идея потолка!
Спасибо, хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

kalina83
Наталья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад