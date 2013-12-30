Дизайн проект Прихожей

Для понимания, что где должно располагаться, сочетания цветов и материалов, нужно нарисовать прихожую, продумать где лучше расположить дверь в гардероб ( показано на прилагаемом чертеже)

Предпочтения:

1. Стены кирпич (светло бежевый ) или на свой взгляд

2. Фотообои одна из стен (черно белые)

3. Зеркало

4. Потолок гипсокартон ( на ваше усмотрение)

5. Пол плитка ( ваш выбор)

6. Верхний свет (точечный споты), может подсветка постера(фотообои)

Прикладываю файл в PDF, если заинтересует есть возможность получить файл в AUTOCAD

Если мне понравиться ваша цена, смогу предложить дизайн всей квартиры