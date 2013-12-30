Здравствуйте. Необходимо сделать красивую визуализацию горки бассейна (модели горки нет). Материал горки - нержавеющая сталь. Нужна только горка, внешнее окружение не нужно. Картинка модели горки во влложениях Жду от вас предложения о цене ...
Дизайн проект Прихожей
Для понимания, что где должно располагаться, сочетания цветов и материалов, нужно нарисовать прихожую, продумать где лучше расположить дверь в гардероб ( показано на прилагаемом чертеже)
Предпочтения:
1. Стены кирпич (светло бежевый ) или на свой взгляд
2. Фотообои одна из стен (черно белые)
3. Зеркало
4. Потолок гипсокартон ( на ваше усмотрение)
5. Пол плитка ( ваш выбор)
6. Верхний свет (точечный споты), может подсветка постера(фотообои)
Прикладываю файл в PDF, если заинтересует есть возможность получить файл в AUTOCAD
Если мне понравиться ваша цена, смогу предложить дизайн всей квартиры
Выбранный исполнитель
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