Требуется качественный зd дизайн проект барбекю. комната 25м2 проект должен быть как фото сроки до 17 декабря
Визуализация горки для бассейна
Здравствуйте. Необходимо сделать красивую визуализацию горки бассейна (модели горки нет). Материал горки - нержавеющая сталь. Нужна только горка, внешнее окружение не нужно.
Картинка модели горки во влложениях
Жду от вас предложения о цене и сроках.
С уважением, Евгений
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