Визуализация горки для бассейна

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Закрыт10 заявок169 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать красивую визуализацию горки бассейна (модели горки нет). Материал горки - нержавеющая сталь. Нужна только горка, внешнее окружение не нужно.

Картинка модели горки во влложениях

Жду от вас предложения о цене и сроках.

С уважением, Евгений

11 лет назад
neoinox
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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