Проектирование ванной комнаты и кухни

Необходимо составить дизайн проект с полным комплектом чертежей по ванной. Сейчас ванная и туалет раздельные, необходимо продумать вариант объединения. Необходим дизайнер с опытом работы. Если проект понравится и сотрудничество пройдет успешно, то исполнителю будет предложен ...