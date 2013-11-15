Статьи и мастер классы по дизайну и ремонту

Нужны строители, прорабы, дизайнеры, готовые предложить свои работы для статей на одном из крупных тематических порталов.

Нужны пошаговые фото ваших работ с практическими советами: как положить паркет, самостоятельно сделать мебель, установить сантехнику и т.п.

Разнообразная строительная и ремонтная тематика, материалы нужны разные, в том числе интерьерные проекты от дизайнеров и мебельщиков. Рассмотрим темы из области ландшафтного дизайна и садоводства.

Редактура текста на мне. Возможно долгосрочное сотрудничество и любые объемы.

Темы обсуждаем, на авторские права не претендуем.

Оплата от 1000 до 3000 руб. за каждый мастер класс или статью. Оплата удобным для вас способом с 1 по 10 число каждого месяца.

Важно: ФОТО И ТЕКСТ НУЖНЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ДО ЭТОГО НИГДЕ НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ.