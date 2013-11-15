Нужен проект расстановки объектов и мебели в двух комнатах частного дома. 1. Ванная комната/санузел (17м2) 2. Кухня (18м2) Визуализация не нужна, нужна только грамотная расстановка объектов. Просто схема: эффективная и эргономичная. "По ...
Дизайн квартиры
Трехкомнатная квартира,73 м2. Нужно сделать дизайн(качественная 3д визуализация по 3,4 ракурса на помещения),стиль современный.Стоимость 400$ срок 2 недели.
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