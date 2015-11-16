Адаптивный дизайн лендинга и 10 доп. страниц

Нужно разработать адаптивный дизайн для лендинга тематики спутниковое тв. Главная страница должна быть оформлена в стиле лендинга, но на сайте будет около 10 и внутренних страниц, как в обычном сайте, которые тоже нужно нарисовать. Подробное ТЗ покажу при личной переписке тем исполнителям, портфолио которых меня заинтересует.

Работу нужно выполнить в течение 7 дней.

Рассматриваю только опытных дизайнеров. Просьба НЕ подавать заявку, если Вы ДИЗАЙН СТУДИЯ, начинающий дизайнер, или если у Вас менее 10 отзывов (исполнители без отзывов на веблансере, но якобы имеющие отзывы на других биржах, тоже не рассматриваются).

При подаче заявки обязательно указывайте ссылку на портфолио со свежими работами.