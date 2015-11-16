Адаптивный дизайн лендинга и 10 доп. страниц

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок237 просмотров
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Нужно разработать адаптивный дизайн для лендинга тематики спутниковое тв. Главная страница должна быть оформлена в стиле лендинга, но на сайте будет около 10 и внутренних страниц, как в обычном сайте, которые тоже нужно нарисовать. Подробное ТЗ покажу при личной переписке тем исполнителям, портфолио которых меня заинтересует.

Работу нужно выполнить в течение 7 дней.

Рассматриваю только опытных дизайнеров. Просьба НЕ подавать заявку, если Вы ДИЗАЙН СТУДИЯ, начинающий дизайнер, или если у Вас менее 10 отзывов (исполнители без отзывов на веблансере, но якобы имеющие отзывы на других биржах, тоже не рассматриваются).

При подаче заявки обязательно указывайте ссылку на портфолио со свежими работами.

Дизайн лендинга
8 лет назад
gogaa
Егор 
43 годаНидерланды
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$350
10 дней
На 100% остался доволен сотрудничеством с Сергеем. Если Вы устали от безответственных фрилансеров, которых постоянно приходится тыкать носом в кучу доработок., бесконечных срывов сроков., и дизайнов, нарисованных школьником в пэйнте, НЕ РАЗДУМЫВАЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СЕРГЕЮ! Давно не встречал настолько ответственного фрилансера. Отдал ТЗ, получил идеальный дизайн без необходимости вносить правки. Спасибо Сергей, обязательно повторим сотрудничество при первой необходимости!
Было очень приятно сотрудничать. С самого начала Егор знал, что хочет и было чётко поставленное ТЗ. Рабочие моменты решались быстро. Я рад, что получил этот проект. Буду рад выполнить новые проекты.
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