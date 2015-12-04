Разработать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок326 просмотров
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Уважаемые профессионалы в сфере разработки дизайна для сайтов! Необходим качественный дизайн для сайта, компания занимается производством и установкой пластиковых окон, остекляет лоджии. Логотип имеется. Есть даже проработанная шапка сайта, заказчику шапка по душе. 

Дизайн нужен на:

1. Главная страница - в стиле лендинга

2. Страница контактов

3. Страница о компании (она может быть и главной, предложите варианты)

4. Внутренние страницы несколько вариантов, которые будут доработаны по ходу наполнения сайта. т.е. точно будут определены при наполнении, скорее всего это будут - текстовая страница, страница галерея

5. Необходимо меню с удобной навигацией - на это будет делаться упор. т.к. сайт будет заточен под продвижение. Меню будет с вложенностью до 4 уровней, вот пример http://ri-kam.ru/tehnologija-pnevmonabryzghttp://screencast.com/t/lJ3IpLIuvxt

6. Обязательно присутствие хлебных крошек.

7. Вот верхняя шапка, которая по душе заказчику, можно будет цветовую гамму поменять, но расположение менять не имеет смысла, вроде, как все удобно, также считаете? http://screencast.com/t/Ms1OnW7vUypx

8. Позиционирование сайта по центру, меню когда нажали на основной пункт меню, например на продукции, будет показываться слева. 

9. Дизайн адаптивный.

10. Логотип утвержден

11. Страница с отзывами

12. Новостная страница

13. Страница статей (может быть похожая на новостную. предложите варианты)

14. Страница Акции

15. Страница вызвать замерщика

16. Страница Оставить заявку на расчет

17. Страница - всплывающее окно "вам перезвонить"

18. Подумайте про шапку при прокрутке, которая будет появляться

19. Учесть внизу страницы функционал - подписка на новости

Если, что-то забыл, то обсудим. Задавайте вопросы. Работать будем через систему планфикс.

Есть бриф заполненный заказчиком. Но понимание по сайту уже имеется. Дизайн предоставить в формате psd, структурированный вид, чтобы было удобно верстальщику!

Обязательно указывайте стоимость!

Дизайн сайта
8 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
EVK21
56 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$270
15 дней
Все сделано хорошо! Но посоветую, Елене больше экспериментировать с дизайном! Удачи! Рекомендую!
Денис, спасибо за интересную задачу, доверие и новый опыт. Рекомендую.
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