Разработать дизайн сайта

Нужно нарисовать дизайн для фото студии. Концепцию макета прикрепил. Всего должно быть 4 страницы: главная, портфолио, контакты, о нас. Самая трудная страница - портфолио. На странице портфолио(см концепцию макета) должно быть не менее 6 категорий, они все в ...
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Уважаемые профессионалы в сфере разработки дизайна для сайтов! Необходим качественный дизайн для сайта, компания занимается производством и установкой пластиковых окон, остекляет лоджии. Логотип имеется. Есть даже проработанная шапка сайта, заказчику шапка по душе.
Дизайн нужен на:
1. Главная страница - в стиле лендинга
2. Страница контактов
3. Страница о компании (она может быть и главной, предложите варианты)
4. Внутренние страницы несколько вариантов, которые будут доработаны по ходу наполнения сайта. т.е. точно будут определены при наполнении, скорее всего это будут - текстовая страница, страница галерея
5. Необходимо меню с удобной навигацией - на это будет делаться упор. т.к. сайт будет заточен под продвижение. Меню будет с вложенностью до 4 уровней, вот пример http://ri-kam.ru/tehnologija-pnevmonabryzg, http://screencast.com/t/lJ3IpLIuvxt
6. Обязательно присутствие хлебных крошек.
7. Вот верхняя шапка, которая по душе заказчику, можно будет цветовую гамму поменять, но расположение менять не имеет смысла, вроде, как все удобно, также считаете? http://screencast.com/t/Ms1OnW7vUypx
8. Позиционирование сайта по центру, меню когда нажали на основной пункт меню, например на продукции, будет показываться слева.
9. Дизайн адаптивный.
10. Логотип утвержден
11. Страница с отзывами
12. Новостная страница
13. Страница статей (может быть похожая на новостную. предложите варианты)
14. Страница Акции
15. Страница вызвать замерщика
16. Страница Оставить заявку на расчет
17. Страница - всплывающее окно "вам перезвонить"
18. Подумайте про шапку при прокрутке, которая будет появляться
19. Учесть внизу страницы функционал - подписка на новости
Если, что-то забыл, то обсудим. Задавайте вопросы. Работать будем через систему планфикс.
Есть бриф заполненный заказчиком. Но понимание по сайту уже имеется. Дизайн предоставить в формате psd, структурированный вид, чтобы было удобно верстальщику!
Обязательно указывайте стоимость!
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