Дизайн для фото студии

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок318 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн для фото студии. Концепцию макета прикрепил.

Всего должно быть 4 страницы: главная, портфолио, контакты, о нас.

Самая трудная страница - портфолио.

На странице портфолио(см концепцию макета) должно быть не менее 6 категорий, они все в строчку, при нажатии на категорию, списком вниз раскрывается информация, после информации должен идти слайдер, который просто прокручивается, без увеличения, ниже слайдера, должна быть указана цена.

1 картинка без нажатия, 2 картинка, когда нажали на категорию.

Нужно, как можно быстрее!

8 лет назад
AlexRoo
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Сделал все в срок, много доделывали, работал до конца. Главное качественно и в срок
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