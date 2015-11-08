Добрый вечер! Нужно создать дизайн для строительной компании (услуги). Необходимо нарисовать дизайн для главной странице и создать отдельно дизайн для всех вкладок (дизайн для вкладок для всех вкладок одинаковый). Работу нужно сделать очень качественно и быстро. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн для фото студии. Концепцию макета прикрепил.
Всего должно быть 4 страницы: главная, портфолио, контакты, о нас.
Самая трудная страница - портфолио.
На странице портфолио(см концепцию макета) должно быть не менее 6 категорий, они все в строчку, при нажатии на категорию, списком вниз раскрывается информация, после информации должен идти слайдер, который просто прокручивается, без увеличения, ниже слайдера, должна быть указана цена.
1 картинка без нажатия, 2 картинка, когда нажали на категорию.
Нужно, как можно быстрее!
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