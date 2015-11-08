Нужно нарисовать дизайн для фото студии. Концепцию макета прикрепил.

Всего должно быть 4 страницы: главная, портфолио, контакты, о нас.

Самая трудная страница - портфолио.

На странице портфолио(см концепцию макета) должно быть не менее 6 категорий, они все в строчку, при нажатии на категорию, списком вниз раскрывается информация, после информации должен идти слайдер, который просто прокручивается, без увеличения, ниже слайдера, должна быть указана цена.

1 картинка без нажатия, 2 картинка, когда нажали на категорию.

Нужно, как можно быстрее!