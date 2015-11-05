Редизайн музыкального поисковика

Приветствую.

Требуется обновить дизайн поисковика goo . gl/OFVr4E (удалить пробелы).

Именно обновить, чтобы остался узнаваемым. Вместе с тем сайт должен стать адаптивным как под разные разрешения экранов (ретина), так и адаптивным для разных устройств (телефоны, планшеты, стационарные мониторы). Так же нужно нарисовать оформление тизеров в новом дизайне, то есть делать дизайн сразу с ними и оформить в общем стиле, должны гармонично вписаться.

Жду предложений с ценами.

P.S. хорошо бы если бы у вас был свой профессиональный верстальщик.