Редизайн музыкального поисковика

Надо сделать новую шапку для сайта [url=http://lookmore.ivandamari.ru/]http://look-more.ru/[/url] Сейчас она слишком темная и мрачная. Нужно, чтобы онапередавала позитив. Чтобы человек, зайдя на сайт понимал, что здесь он сможет воплотить свою мечту и купить ту недвижимость, о которой мечтал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Требуется обновить дизайн поисковика goo . gl/OFVr4E (удалить пробелы).
Именно обновить, чтобы остался узнаваемым. Вместе с тем сайт должен стать адаптивным как под разные разрешения экранов (ретина), так и адаптивным для разных устройств (телефоны, планшеты, стационарные мониторы). Так же нужно нарисовать оформление тизеров в новом дизайне, то есть делать дизайн сразу с ними и оформить в общем стиле, должны гармонично вписаться.
Жду предложений с ценами.
P.S. хорошо бы если бы у вас был свой профессиональный верстальщик.
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