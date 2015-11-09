Дизайн + верстка для саттелита.

Уважаемые [u]профессионалы[/u] в сфере разработки дизайна для сайтов! Необходим качественный дизайн для сайта, компания занимается производством и установкой пластиковых окон, остекляет лоджии. Логотип имеется. Есть даже проработанная шапка сайта, заказчику шапка по душе. Дизайн нужен на: 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать минимальный дизайн для одного из сателлитов. Также, необходимо будет это сверстать.
Тематика: Сказка "Лисичка со скалочкой"
Основные требования:
- Цвета должны быть не яркие.
- Респонсив (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
- Не использовать bootstrap.
- Размер изображений должен быть минимальный (возможно png).
- Наличие изображения по тематике сателлита.
P.S. Дизайн должен быть минимальный, без разных там "приколов", так как это всего лишь сателлит. Структура в аттаче (лого можно упустить).
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для фото студии. Концепцию макета прикрепил. Всего должно быть 4 страницы: главная, портфолио, контакты, о нас. Самая трудная страница - портфолио. На странице портфолио(см концепцию макета) должно быть не менее 6 категорий, они все в ...Завершен8 лет назад
Добрый вечер! Нужно создать дизайн для строительной компании (услуги). Необходимо нарисовать дизайн для главной странице и создать отдельно дизайн для всех вкладок (дизайн для вкладок для всех вкладок одинаковый). Работу нужно сделать очень качественно и быстро. ...Завершен8 лет назад
Нужно разработать адаптивный дизайн для лендинга тематики спутниковое тв. Главная страница должна быть оформлена в стиле лендинга, но на сайте будет около 10 и внутренних страниц, как в обычном сайте, которые тоже нужно нарисовать. Подробное ...Завершен8 лет назад
- $700
Необходимо создать дизайн мультипродуктового сайта. Количество страниц: 20 От вас – расположение и дизайн элементов, цветовая гамма. Адаптивный дизайн всех страниц (макеты под десктопы-ноутбуки, планшеты и смартфоны). От нас – структура и примеры на основе других сайтов. Логотип ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Необходима консультация по улучшению имеющегося оформления сайта: самостоятельно делать ничего не требуется и кардинально что-либо менять -тоже.Завершен8 лет назад
Дано: эскиз главной страницы Надо: нарисовать другие второстепенные страницы (11 штук) в стилистике главной. Сетка страниц предоставляется. Пишите сроки и стоимость. UPD Отдельное преимущество тому, кто пользуется SketchДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн одностраничника по услугам трансфера в аэропорты в формате PSD. Файл с прототипированием внешнего вида тут https://yadi.sk/i/j_puSUvokDMnM Пожелания по внешнему виду: 1. Сайт в светлых тонах (желтые цвета не нужны, мы не такси)) 2. Тематическая шапка Все макеты дизайна ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад