Дизайн + верстка для саттелита.

Необходимо разработать минимальный дизайн для одного из сателлитов. Также, необходимо будет это сверстать.

Тематика: Сказка "Лисичка со скалочкой"

Основные требования:

Цвета должны быть не яркие.

Респонсив (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Не использовать bootstrap.

Размер изображений должен быть минимальный (возможно png).

Наличие изображения по тематике сателлита.

Бюджет: 800 UAH. Оплата исключительно Privat24.

P.S. Дизайн должен быть минимальный, без разных там "приколов", так как это всего лишь сателлит. Структура в аттаче (лого можно упустить).