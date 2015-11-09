Дизайн + верстка для саттелита.

$35
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок188 просмотров
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Необходимо разработать минимальный дизайн для одного из сателлитов. Также, необходимо будет это сверстать.

Тематика: Сказка "Лисичка со скалочкой"

Основные требования:

  • Цвета должны быть не яркие.
  • Респонсив (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
  • Не использовать bootstrap.
  • Размер изображений должен быть минимальный (возможно png).
  • Наличие изображения по тематике сателлита.
Бюджет: 800 UAH. Оплата исключительно Privat24.

P.S. Дизайн должен быть минимальный, без разных там "приколов", так как это всего лишь сателлит. Структура в аттаче (лого можно упустить).

8 лет назад
ZhukV
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iziuzin
Иван 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$35
2 дня
Очень хороший исполнительно. Сделал все в срок, и выполнил все пожелания, даже когда нужно было переделать большую часть. Советую!
Рекомендую, понравилось сотрудничать, понятная постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата.
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