Нарисовать шапку сайта

$15
Дизайн сайтовЗавершен8 заявок745 просмотров
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#1$15

Надо сделать новую шапку для сайта http://look-more.ru/

Сейчас она слишком темная и мрачная. Нужно, чтобы онапередавала позитив. Чтобы человек, зайдя на сайт понимал, что здесь он сможет

воплотить свою мечту и купить ту недвижимость, о которой мечтал всю жизнь.

Элементы, которые там есть (кнопки, контакты, дескрипшен) –нужно оставить, расположить можно как считаете нужным.

Обязательно все должно хорошо читаться. Если берете вподложку фотографию, то это должна быть фотография Анапы. Если считаете, что

лучше без фото, то можно и без нее. Шапка должна сочетаться с остальной частью

страницы.

Всех заранее благодарим за участие. Если будутвопросы, задавайте – ответим оперативно.

8 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
23 дня назад
Победитель конкурса
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
8 лет назад
#1
Спасибо за хорошую работу!
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
8 лет назад
#1
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