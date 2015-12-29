Нарисовать шапку сайта

# 1 — $ 15

Надо сделать новую шапку для сайта http://look-more.ru/

Сейчас она слишком темная и мрачная. Нужно, чтобы онапередавала позитив. Чтобы человек, зайдя на сайт понимал, что здесь он сможет

воплотить свою мечту и купить ту недвижимость, о которой мечтал всю жизнь.

Элементы, которые там есть (кнопки, контакты, дескрипшен) –нужно оставить, расположить можно как считаете нужным.

Обязательно все должно хорошо читаться. Если берете вподложку фотографию, то это должна быть фотография Анапы. Если считаете, что

лучше без фото, то можно и без нее. Шапка должна сочетаться с остальной частью

страницы.

Всех заранее благодарим за участие. Если будутвопросы, задавайте – ответим оперативно.