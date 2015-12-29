Нарисовать шапку сайта

Необходимо разработать логотип + favicon для интернет-магазина автозапчастей. Дополнительно к логотипу, разработать блок шапки сайта. Общий шаблон: https://yadi.sk/i/I12ulqqjk8HSM Задача: 1. Разработать логотип (дополнительные материалы будут высланы исполнителю) 2. Разработать favicon (дополнительные материалы будут высланы исполнителю) 3. Разработать шапку сайта: 3.1 Показать 3 визуальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать новую шапку для сайта http://look-more.ru/
Сейчас она слишком темная и мрачная. Нужно, чтобы онапередавала позитив. Чтобы человек, зайдя на сайт понимал, что здесь он сможет
воплотить свою мечту и купить ту недвижимость, о которой мечтал всю жизнь.
Элементы, которые там есть (кнопки, контакты, дескрипшен) –нужно оставить, расположить можно как считаете нужным.
Обязательно все должно хорошо читаться. Если берете вподложку фотографию, то это должна быть фотография Анапы. Если считаете, что
лучше без фото, то можно и без нее. Шапка должна сочетаться с остальной частью
страницы.
Всех заранее благодарим за участие. Если будутвопросы, задавайте – ответим оперативно.
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