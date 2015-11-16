Нужен дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен41 заявка289 просмотров
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moqups.com/Leadmanager911... – вот примерный эскиз 

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Дизайн лендинга
8 лет назад
Leadmanager911
Илья Чалкин 
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Дизайн был сделан в срок. Вносили много поправок, чем затянули сдачу проекта. По факту получился весьма приемлемый дизайн лэндинга. Алексей работал до полной сдачи проекта. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Замечательное сотрудничество. Четкая постановка задачи, максимально оперативная обратная связь, быстрая оплата в полной мере. Рекомендую как ответственного и надежного Заказчика.
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