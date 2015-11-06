Редизайн сайта

$123
Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки257 просмотров
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Требуется нарисовать новый дизайн сайта - http://amulet-money.com/ 

Всю информацию брать со старого сайта. Нового добавлять ничего не нужно. Нужен новый, приятный дизайн.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
8 лет назад
fedotovps
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
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