Редизайн сайта

Для шаблона интернет магазина http://template6008.myinsales.ru/ [b] Нужно изменить:[/b] [list][*]Корзина должна быть более заметной, крупнее. Показывать количество товаров, стоимость всех товаров. При наведении должна иметь эффект (Замены фона или тп) то есть в макете нужен слой с эффектом [*]Строку поиска сделать ...
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Требуется нарисовать новый дизайн сайта - http://amulet-money.com/
Всю информацию брать со старого сайта. Нового добавлять ничего не нужно. Нужен новый, приятный дизайн.
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