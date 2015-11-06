Срочный редизайн страницы для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок296 просмотров
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ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТИВНЫЙ КРАСИВЫЙ РЕДИЗАЙН СТРАНИЦЫ ДЛЯ САЙТА! ЕСТЬ МАКЕТ, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ! НАДО БУДЕТ СОСТАВИТЬ НОВЫЙ КОЛЛАЖ ДЛЯ СТРАНИЦЫ, РАЗМЕСТИТЬ ЛОГО. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

1. ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

2. УМЕНИЕ СОСТАВЛЯТЬ СНОГШИБАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛАЖИ, ДЕЛАТЬ ЭФФЕКТЫ НА НИХ, ПРИМЕРЫ КРАСИВЫХ РАБОТ.

3. ОТСУТСТВИЕ НЕГАТИВНЫХ ОТЗЫВОВ.

ТЗ В ЛИЧКУ.

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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