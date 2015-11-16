Дизайн для одностраничника

Добрый день. Нужно нарисовать дизайн сайта. Примерно 5-7 страниц. От вас прототипы, после этого рисуем. От меня содержание - что я хочу видеть на страницах. Подробности кандидатам. Примерно что понравилось прикрепил к проекту.