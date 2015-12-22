Редизайн городского портала

Здравствуйте! Нужен дизайн городского портала (сам сайт есть, но хотим его сделать более "крутым" и добавить новый функционал).

На вскидку нужна 1 главная и около 20 внутренних страниц (причем значительно отличающихся друг от друга)

Подробного ТЗ нет, ищим дизайнера-креативщика, который посмотрит на то, что мы имеем, посмотрит что мы хотим и предложит много нового.

Указывайте Вашу цену за работу (плюс минус), и ссылку на портфолио (если рисовали городские порталы - ссылки на них)

Приоретет будет отдан тем дизайнерам, кто уже сталкивался с подобной работой.