Создать PSD лендинга

$60
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок851 просмотр
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#1$50
#2$10

Сделать такой же как в примере лендинг. Сохранить все блоки, их порядок, расположеня.

Более "осовременить"  дизайн, внести свои элементы. Под слайдером 6 товаров.

8 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Победители конкурса
MasterDraw
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1
Спасибо за работу, получили больше чем ожидали. Профессиональный дизайн и понимание проекта!
Рекомендую! Отличный заказчик. Всегда на связи, четкая постановка задачи. С такими людьми приятно работать.
morematt13
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#2
Спасибо за работу. Профессиональный дизайн и понимание проекта!
Золотой просто! Выиграл конкурс - вознаграждение пришло без задержек. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
MasterDraw
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
#1
morematt13
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
#2
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