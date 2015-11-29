Создать PSD лендинга

Всем привет. Ищу специалиста для реализации редизайна сайта на Drupal. Сайт действующий но в процессе работы с продуктом который мы продаем произошли изменения. Необходимо "заточить" сайт под новый продукт. Верстаем так же сразу. ТЗ во вложении. Пожалуйста оценивайте объем работ и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать такой же как в примере лендинг. Сохранить все блоки, их порядок, расположеня.
Более "осовременить" дизайн, внести свои элементы. Под слайдером 6 товаров.
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