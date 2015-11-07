Дизайн, вёрстка шаблона на Wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок196 просмотров
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Требуется исполнитель, готовый выполнить дизайн и вёрстку шаблона на Wordpress. То есть на выходе нужен готовый шаблон "Поставил – забыл".

Проект некоммерческий – сайт исследовательского центра имени русского писателя и искусствоведа Павла Павловича Муратова (1881-1950).

Делать будем главную, пост и рубрику.

Задача, которую должен решать сайт: во-первых, предоставить полную информацию о жизни и творчестве Павла Павловича Муратова; во-вторых, служить визитной карточкой центра Муратова.

Структура:

Структура предполагается довольно массивная. Основное меню – в две строки.

Верхняя строка: 

Главная

Биография

Люди о Муратове

Мероприятия

Центр Муратова

Нижняя строка:

Италия

Россия и Византия

Восток

Современное искусство

Военная история

Архивы и рукописи

Деятельность

Другое

В подвале – облако тегов:

Официальные документы

Семейное окружение

Близкие люди

Современники

Переписка

Дома и адреса

Некрологи

Методология

(возможно со временем появятся и ещё)

Верстка – адаптивная.

Пока примерно так. Пожалуйста, предоставьте портфолио и сориентируйте по цене хотя бы примерно.

WordPress
8 лет назад
global9
Марк 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OnlineLabel
Владислав 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$100
10 дней
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