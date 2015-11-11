Дизайн соц.сети+адаптивная верстка+логотип

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок201 просмотр
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Добрый день. Нужен дизайн логотипа, концепция- дизайн социальной сети, адаптивная верстка. 15 кнопок и 18 иконок.

Сеть политической направленности Украина. 

Главная страница с несколькими фото, входом и небольшим текстом

И страница пользователя.

Принцип работы любой сеть. 

Нужно сделать все страницы, на которых будут меняться только иконки и кнопки.

Жду предложений. Спасибо

8 лет назад
IlyaIvanov
Илья 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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