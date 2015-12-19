Разработка современного дизайна для сайта соревнований

$600
Дизайн сайтовЗавершен42 заявки392 просмотра
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Внимание! Данный проект только для дизайнеров, у кого есть время и умение быстро и креативно воплощать идеи! 

Требуется разработка дизайна для сайта спортивного соревнования. Обязательно умение делать обалденные коллажи, накладывать эффекты, тени.

За более подробным ТЗ обращаться в личку (Требуется сделать главную страницу + 12 дополнительных страниц). 

Сроки - очень сжатые

8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$550
8 дней
Сделал хорошо!
Спасибо Виктору за проект, отличный заказчик, всегда на связи, быстро вносил коррективы в проект, четкая оплата.