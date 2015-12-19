Разработка современного дизайна для сайта соревнований

Внимание! Данный проект только для дизайнеров, у кого есть время и умение быстро и креативно воплощать идеи!

Требуется разработка дизайна для сайта спортивного соревнования. Обязательно умение делать обалденные коллажи, накладывать эффекты, тени.

За более подробным ТЗ обращаться в личку (Требуется сделать главную страницу + 12 дополнительных страниц).

Сроки - очень сжатые