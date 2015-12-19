Добрый день. Макету дизайна нужна корректировка. Нужен более удачный подбор цветовой гаммы, небольшая корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть уже, компактнее и передвинут левее), под «Новости спорта» добавление еще одного блока, точь-в-точь как «Новости ...
Разработка современного дизайна для сайта соревнований
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Данный проект только для дизайнеров, у кого есть время и умение быстро и креативно воплощать идеи!
Требуется разработка дизайна для сайта спортивного соревнования. Обязательно умение делать обалденные коллажи, накладывать эффекты, тени.
За более подробным ТЗ обращаться в личку (Требуется сделать главную страницу + 12 дополнительных страниц).
Сроки - очень сжатые
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