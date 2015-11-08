Дизайн сайта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок248 просмотров
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Требуется разработать дизайн главной страницы и последующих.

Компания оказывает телекоммуникационные услуги связи (интернет,телевидение) для физ. юр. лиц.

Желательно приводить сначала примеры выполненных своих работ по нашей тематике.

Дизайн сайта
8 лет назад
ngn-telecom
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
KhilkoStas
Стас 
28 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$200
5 дней