Здравствуйте! Нужен дизайн городского портала (сам сайт есть, но хотим его сделать более "крутым" и добавить новый функционал). На вскидку нужна 1 главная и около 20 внутренних страниц (причем значительно отличающихся друг от друга) Подробного ТЗ нет, ...